قرابة 208 آلاف مستفيد من "وكالة اللغات والترجمة" خلال موسم الحج

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن البرنامج يقدم ضمن حلقاته التعريفَ بأحكام الحج ومقاصده ومناسكه، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعة (FM)، ومن أهم الموضوعات التي يطرحها البرنامج: (من مقاصد الحج "تحقيق العبودية لله عز وجل"، أنواع النسك، وأعمال أيام التشريق، قصة الوداع)؛ حيث قدمت هذه الحلقات يوميًّا في تمام الساعة 10:30 صباحًا.