قرابة 208 آلاف مستفيد من "وكالة اللغات والترجمة" خلال موسم الحج

أعلنت وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عدد المستفيدين في بث برنامجها خلال موسم الحج لعام 1444هـ بعنوان "أحكام الحج ومقاصده" بعشر لغات عالمية وبـ(20) حلقة يومية، والذي استفاد منه أكثر من (207.865) مستفيدًا من غرة شهر ذي الحجة إلى (٢٠) من الشهر ذاته.
وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن البرنامج يقدم ضمن حلقاته التعريفَ بأحكام الحج ومقاصده ومناسكه، عبر منصة منارة الحرمين، وعبر أثير الإذاعة (FM)، ومن أهم الموضوعات التي يطرحها البرنامج: (من مقاصد الحج "تحقيق العبودية لله عز وجل"، أنواع النسك، وأعمال أيام التشريق، قصة الوداع)؛ حيث قدمت هذه الحلقات يوميًّا في تمام الساعة 10:30 صباحًا.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم الحج، في تعريف الحجيج بأبرز مقاصد الحج وأحكامه ومناسكه بلغاتهم، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ لضمان إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع.