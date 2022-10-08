الرياض.. 112 من عمالقة القادة بالقطاع الصحي يتحدثون في ملتقى الصحة العالمي

تستضيف المملكة العربية السعودية خلال الفترة 9 - 11 أكتوبر 2022 م، ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض تحت شعار "التحول في القطاع الصحي" بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي يُعد حدثًا صحيًّا عالميًا، سعيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 ونقلة كبيرة وجوهرية في الاستثمار الصحي، ودافعًا للتحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة، حيث سيشارك فيه أكثر من 112 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.
وسيناقش عمالقة القادة في القطاع الصحي خلال الملتقى الجوانب الرئيسة لمنظومة الرعاية الصحية المشمولة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحويل قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية الذي يهدف إلى تمكين الحوار الجوهري بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تقديم الخدمات وتحفيز رقمنة الرعاية الصحية والوصول إلى الأدوية والتقنيات وتمويل النظام الصحي والقيادة والحوكمة.
كما سيركز المشاركون في الملتقى على أبرز الموضوعات الرئيسة التي تشمل تحفيز رقمنة الرعاية الصحية، وكذلك القيادة وإدارة التغيير والانتقال إلى نماذج رعاية جديدة، واقتصاديات الصحة، وتمويل النظام الصحي، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستقبل مما يعزّز مكانة المملكة كرائدة في القطاع الصحي، إضافة إلى أن رواد الأعمال الواعدين من مختلف أنحاء العالم سيتحدثون أمام جمهور من المستثمرين حول كيفية تناول معالجة تقنياتهم الرقمية أو غيرها من الحلول المبتكرة للفجوات الحالية في مجال الرعاية الصحية.