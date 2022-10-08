الرياض.. 112 من عمالقة القادة بالقطاع الصحي يتحدثون في ملتقى الصحة العالمي

كما سيركز المشاركون في الملتقى على أبرز الموضوعات الرئيسة التي تشمل تحفيز رقمنة الرعاية الصحية، وكذلك القيادة وإدارة التغيير والانتقال إلى نماذج رعاية جديدة، واقتصاديات الصحة، وتمويل النظام الصحي، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية في المستقبل مما يعزّز مكانة المملكة كرائدة في القطاع الصحي، إضافة إلى أن رواد الأعمال الواعدين من مختلف أنحاء العالم سيتحدثون أمام جمهور من المستثمرين حول كيفية تناول معالجة تقنياتهم الرقمية أو غيرها من الحلول المبتكرة للفجوات الحالية في مجال الرعاية الصحية.