"الراجحي": الشباب السعودي أثبت قدرته وتفانيه في عمله وشغفه وطموحه

ونوه خلال اللقاء إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة، حفظها الله، بريادة الأعمال، وتعزيز دوره في التنمية الوطنية، مشيدًا بالمنجزات الكبيرة التي تحقّقت مع رؤية المملكة 2030 للشباب السعودي من الجنسين، وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم الخاصة، مباركًا ما تحقّق لهم من نجاح، وإيجاد فرص وظيفية في سوق العمل.