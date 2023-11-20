تستمر 4 أسابيع.. "سدايا" تتيح التسجيل بالمرحلة الثانية من "معسكرات LLM"

ويبدأ التدريب في المرحلة الثانية في 3 ديسمبر المقبل افتراضياً، وتستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور، وتحليل بيانات النصوص، والمفاهيم المتقدمة وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، وأساسيات نماذج اللغة، مع استعراض النماذج اللغوية الكبيرة إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال ويشترط للالتحاق بالمعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية، واجتياز اختبار القبول، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية.