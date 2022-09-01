"الكرت": "الجوائز الثقافية" أذكت السجال الثقافي والتنافس الشريف

وقال "الكرت": "الحفل الذي تنظمه وزارة الثقافة لتكريم مبدعي المملكة من الرواد والشباب في فروع الثقافة المختلفة؛ يمثل جانباً من جوانب التشجيع لقطاع الثقافة ودعم مسيرة البناء وتمكين النهضة الثقافية التي تعيشها البلاد في هذا العصر الزاهر، ولا شك أنها من القوى الناعمة والمؤثرة ولا بد من النظر إليها كلغة للتواصل، حيث تمثل جسراً لتناقل المعارف وتحقيق التنمية بما يساهم في تقوية الهوية الوطنية وتشجيع الحوار الثقافي".