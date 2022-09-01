"الكرت": "الجوائز الثقافية" أذكت السجال الثقافي والتنافس الشريف

ثمّن الكاتب عبدالناصر الكرت، حرص وزارة الثقافة على إقامة مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" بشكل سنوي، على خلفية إعلان الوزارة لموعد الحفل الختامي للدورة الثانية في التاسع من سبتمبر.
وقال "الكرت": "الحفل الذي تنظمه وزارة الثقافة لتكريم مبدعي المملكة من الرواد والشباب في فروع الثقافة المختلفة؛ يمثل جانباً من جوانب التشجيع لقطاع الثقافة ودعم مسيرة البناء وتمكين النهضة الثقافية التي تعيشها البلاد في هذا العصر الزاهر، ولا شك أنها من القوى الناعمة والمؤثرة ولا بد من النظر إليها كلغة للتواصل، حيث تمثل جسراً لتناقل المعارف وتحقيق التنمية بما يساهم في تقوية الهوية الوطنية وتشجيع الحوار الثقافي".
وأشار إلى أن مبادرة الجوائز الثقافية تعطي انطباعاً واقعياً عن اهتمام ورعاية الوزارة للإبداع.
وأكد "الكرت" أن التنوع الثقافي قوة تنموية وفكرية وعاطفية ومعنوية أكثر اكتمالاً؛ تتماشى مع منطلقات رؤية المملكة نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأضاف: "الملاحظ أن المبادرة شملت المسارات الإبداعية لأفرع الثقافة وهي تحتفي احتفاءً يليق بالروّاد والمبدعين، وتشكر دورهم وتقدّر جهودهم وإنتاجهم، كما تصنع سجالًا معرفيًا شريفًا فيما بينهم لإيجاد فضاء ثقافي أرحب".
ونوّه بأنه من المناسب الاستفادة من التحول الرقمي الذي يعيشه العالم في الوقت الراهن وتعزيز دوره في القطاع الثقافي، وبذل الجهد في إعطاء هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام مضاعف، كونه معززاً للثقافة في جميع جوانبها المتعددة.