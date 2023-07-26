وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة "14:28" من مساء اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023م، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "ف-15 إس أيه" أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.