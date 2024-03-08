"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 26 طنًّا من السلال الغذائية الأساسية في رفح

واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيعَ مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضرّرين النازحين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع؛ بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.



