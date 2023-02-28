عن خطأ تخفيضات رمضان المتكرر.. "آل شرمة": تسابق المستهلكين وتحايل التجار يرهق ميزانيات الأسر

ويضيف الكاتب: "مما يثير الاستغراب، أننا ومع إدراكنا لما نقع فيه من أخطاء، إلا أننا نُكرِّر ذلك مرات متعددة بصورة سنوية، وكأننا لا نتعلَّم من أخطائنا، أو نتمسك بإرهاق أنفسنا. فإضافةً إلى التهافت على شراء كميات مضاعفة من المأكولات والعصيرات والحلويات قبيل شهر رمضان، فإن الغالبية يقومون بذلك قبل دخول الشهر بيوم أو يومين، فمحلات السوبر ماركت التي تشهد حركة طبيعية أو متدنية في بقية أيام السنة، تشهد اكتظاظاً كبيراً في هذه الأيام، ويضطر المتسوّقون للاصطفاف في طوابير طويلة أمام المحاسبين، حتى يخرجوا بأغراضهم، فالمهمة التي كانت تحتاج إلى ساعة واحدة في الظروف العادية، قد تستغرق أربع أو خمس ساعات من المعاناة والإرهاق".