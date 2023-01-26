قفزات لشرايين الحركة.. هنا "خريطة لتنمية الطرق الدائرية الـ5 والنقل العام بمكة"

وظلت هذه المشاريع تقدم نفسها، كإحدى الخدمات الأكثر راحة وطمأنينة، وذلك وسط توفير تقنيات متقدمة لخدمة قاصدي وسكان مدينة مكة المكرمة ولكافة فئات المجتمع المختلفة، مع ضمان جودة الخدمة والارتقاء المستمر بها، مع تقديم أعلى المعايير في رحلة تطوير مستمرة؛ حيث تعمل وسيلة النقل العام بكفاءة من خلال عدة مسارات، وتقوم بتغطية الشوارع الرئيسية وكذلك الفرعية والشوارع الممتدة بين الأحياء، وهو الأمر الذي يفضي إلى تقليل أعداد السيارات وتخفيف الازدحام المروري الذي تشهده طرقات مكة المكرمة بين الحين والآخر، خاصة في أوقات المواسم وفي أوقات الذروة طيلة أيام العام، مما يعمل على تقليل نسبة التلوُّث البيئي الناجم من عوادم المركبات بمختلف أنواعها، وتُعزز من جودة الحياة في التنقل الحضري.