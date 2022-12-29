شاهد.. "هلال الطائف" يرفع جاهزيته للحالة المطرية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف أهبة الاستعداد والجاهزية تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح عبد الله الحارثي ، مدير مكتب الهيئة بالمحافظة، أنه وبعد التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، والتحذيرات التي أطلقتها، تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث -لا قدر الله- ورفع الجاهزية القصوى، من خلال وجود فرق متمركزة بجانب الجهات ذات العلاقة مع الدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة في أربعة مواقع للإسناد هي: مشهد الخالدية طريق الهدا، وطريق الشفا الطالع إشارة الستين، وشارع الخمسين بجوار جوري مول، وأخيرًا الحوية بجوار جامعة الطائف، بالإضافة إلى 25 فرقة إسعافية بالمحافظة وخارجها، وبجانبها فرق النقل غير الإسعافي.
وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة وتجنب الأودية والابتعاد عن السيول، وفي وجود حالة إسعافية الاتصال على الرقم 997، أو طلب الخدمة عن طريق تطبيق "أسعفني" أو "توكلنا".
وكانت "الطائف" شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم الخميس، فيما لم تُسجل أي حوادث -لا سمح الله- في الوقت الذي كانت قد انتشرت فيه الفرق الإسعافية وتمركزت في مواقعها المحددة، كما وجدت دوريات الجهات الرسمية في الميادين ومُعظم الشوارع بالمحافظة، دون حدوث أي ارتباك في الحركة المرورية، فيما حضرت الفرق البلدية بالموقع، وتابعت الأوضاع وفقًا لدورها.