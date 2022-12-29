شاهد.. "هلال الطائف" يرفع جاهزيته للحالة المطرية

وأوضح عبد الله الحارثي ، مدير مكتب الهيئة بالمحافظة، أنه وبعد التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، والتحذيرات التي أطلقتها، تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات وتطبيق الخطة المعدة في حال الكوارث -لا قدر الله- ورفع الجاهزية القصوى، من خلال وجود فرق متمركزة بجانب الجهات ذات العلاقة مع الدفاع المدني، والجهات ذات العلاقة في أربعة مواقع للإسناد هي: مشهد الخالدية طريق الهدا، وطريق الشفا الطالع إشارة الستين، وشارع الخمسين بجوار جوري مول، وأخيرًا الحوية بجوار جامعة الطائف، بالإضافة إلى 25 فرقة إسعافية بالمحافظة وخارجها، وبجانبها فرق النقل غير الإسعافي.