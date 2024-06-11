في عملية استمرت 30 يومًا.. باكستان تكمل نقل جميع حجاجها إلى السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، أن عملية رحلات الحج من باكستان إلى السعودية اكتملت، حيث وصلت آخر رحلة وعلى متنها 380 حاجًّا باكستانيًّا مساء أمس الاثنين.
وغادرت الرحلة الأخيرة لحجاج باكستان وعلى متنها 380 حاجًّا على متن الخطوط الجوية الباكستانية من مطار إسلام آباد الدولي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وهو ما يمثل نهاية عملية استمرت لمدة شهر كامل.
وتم إطلاق أول رحلة للحجاج في 9 مايو الماضي من إسلام آباد إلى المدينة المنورة، وسيؤدي أكثر من 160 ألف حاج باكستاني فريضة الحج هذا العام، استفاد أكثر من 65 ألفًا منهم من مبادرة طريق مكة.