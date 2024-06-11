في عملية استمرت 30 يومًا.. باكستان تكمل نقل جميع حجاجها إلى السعودية

وتم إطلاق أول رحلة للحجاج في 9 مايو الماضي من إسلام آباد إلى المدينة المنورة، وسيؤدي أكثر من 160 ألف حاج باكستاني فريضة الحج هذا العام، استفاد أكثر من 65 ألفًا منهم من مبادرة طريق مكة.