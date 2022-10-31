"إغاثي" الملك يوزع 4.000 حقيبة للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالصومال

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف بالعاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
ووُزِّعت أمس 4.000 حقيبة شتوية في منطقة جرسبالي التابعة لإقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 4.000 أسرة بواقع 24.000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الثانية من التدخل العاجل للمملكة للإسهام بتغطية الاحتياج الإنساني للمتضررين من الجفاف في الصومال؛ لدعم برنامج الغذاء والتغذية للأطفال وتوفير المياه والإيواء للنازحين والبرامج الطارئة المنقذة للحياة.
كما وزع فريق المركز أمس 1.005 حقائب إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة سانقهر بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 7.035 فردًا.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والأقاليم.