طقس بداية الأسبوع.. الفرصة مهيّأة لأمطار رعدية على هذه المناطق ورياحٌ نشطة بأخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط و الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.