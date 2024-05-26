"إنذار أحمر" للأرصاد يغلّف 3 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وفي الباحة تشملُ الحالة المستمرة من الواحدة ظهرًا إلى الحادية عشرة مساء كلًّا من: (الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)؛ فيما تشمل في مكة المكرمة كلًّا من تربة ورنية.