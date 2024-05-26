"إنذار أحمر" للأرصاد يغلّف 3 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في كل من عسير والباحة ومكة المكرمة، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتشمل الحالة في عسير كلًّا من: (النماص، وبلقرن، وتنومة، وبيشة) بدءًا من الواحدة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء؛ فيما تستمر بأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط للتاسعة مساء.
وفي الباحة تشملُ الحالة المستمرة من الواحدة ظهرًا إلى الحادية عشرة مساء كلًّا من: (الباحة، والعقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن)؛ فيما تشمل في مكة المكرمة كلًّا من تربة ورنية.
وتَوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.