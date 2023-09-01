هاتفا HUAWEI Mate X3 وHUAWEI P60 Pro: الاندماج الفائق بين الإنتاجية والترفيه والتصوير

يعدّ الجمع بين الأداء العالي وتوفير تجربة تصوير متميّزة، إضافة إلى امتلاك خصائص ترفيهية، من عوامل القوّة التي تجعل الهاتف الذكي خياراً أساسياً لدى المستهلكين.. عوامل حرصت "هواوي" على توافرها في هواتفها الرائدة، على سبيل المثال لا الحصر، هاتفا HUAWEI Mate X3 وHUAWEI P60 Pro.
يعد هاتف HUAWEI P60 Pro تحفة فنية مصممة بدقة تخدم عشاق التصوير الفوتوغرافي، مستوحى من الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر، يتميز لون روكوكو بيرل - Rococo Pearl الفريد من نوعه بالأناقة والجمال مع ملمس فريد مشتق من مسحوق اللؤلؤ المعدني الطبيعي.
جمعت "هواوي" بين تقنيات التصنيع الحديثة والأساليب الحرفية التقليدية لإنشاء نسيج فريد لكل وحدة من جهاز HUAWEI P60 Pro.
يؤكد الهاتف أيضاً على جانب التصوير الفوتوغرافي للهاتف من خلال تصميم ضوء العين - Eye of Light لوحدة الكاميرا، مما يدمج جوهر التصوير في جمالياته.
من جهة ثانية، يعدّ نظام كاميرا Ultra Lighting XMAGE الخاص بالهاتف مغيرًا حقيقيًا لقواعد اللعبة، مع كاميرا Telephoto ذات الإضاءة الفائقة بدقة 48 ميجابكسل، يمكن للمستخدمين تكبير الأشياء البعيدة في الإضاءة المنخفضة والتقاط صور جيدة الإضاءة بألوان زاهية وتفاصيل ممتازة.
علاوة على ذلك، يمكن للكاميرا الرئيسة ذات الإضاءة الفائقة Ultra Lighting، ذات الفتحة المادية الأكبر F1.4 في الصناعة، أن تسمح بكمية مدهشة من الضوء لإنشاء لقطات مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة.
إلى جانب محرّك HUAWEI XD Fusion Texture Engine، يتيح هذا المستوى العالي من إدخال الضوء للكاميرا التقاط تفاصيل استثنائية عبر ظروف الإضاءة المختلفة.
يتميز الهاتف أيضًا بزجاج كونلون – Kunlun Glass المتين للغاية، والمصمم لتحمل قسوة الاستخدام اليومي.
لقد خضع هذا الزجاج لعملية نمو بلورات نانوية عالية الحرارة، مما يمنحه مقاومة أفضل للسقوط بعشر مرات.
يضمن زجاج كونلون، إلى جانب مقاومة الماء IP68، طول عمر الهاتف، مما يجعله متينًا بقدر ما هو أنيق.
وفي هذا السياق، وبمناسبة عروض الصيف من "هواوي"، سيكون هاتف HUAWEI P60 Pro متاحاً ابتداء من سعر 3599 ريالاً مع هدايا قيّمة، وذلك عبر منصة هواوي على الإنترنت وعدد من تجّار التجزئة المعتمدين.
هاتف HUAWEI Mate X3 هو هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة يضع معيارًا جديدًا للتصميم النحيف وخفيف الوزن بين الهواتف القابلة للطي.
إنه أحد أنحف وأخف الهواتف الذكية القابلة للطي في العالم، حيث يبلغ سمكه 11.08 مم فقط عند طيّه و5.3 مم عند فتحه.
الهاتف أيضًا خفيف الوزن بشكل لا يُصدق، حيث يزن 239 جرامًا فقط.
إنه يحقّق اختراقات في تقليل الوزن من خلال الألمنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة.
إلى جانب ذلك، يوفر الهيكل الدائري الرباعي المنحني قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها.
يحقق هذا الهاتف أيضًا بعض الاختراقات الكبيرة في المتانة مع الشاشة الخارجية Kunlun Glass والشاشة الداخلية القابلة للطي المقاومة للصدمات.
توفر تقنية الزجاج المبتكرة للجهاز مزيدًا من المتانة والحماية.