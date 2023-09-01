هاتفا HUAWEI Mate X3 وHUAWEI P60 Pro: الاندماج الفائق بين الإنتاجية والترفيه والتصوير

يعدّ الجمع بين الأداء العالي وتوفير تجربة تصوير متميّزة، إضافة إلى امتلاك خصائص ترفيهية، من عوامل القوّة التي تجعل الهاتف الذكي خياراً أساسياً لدى المستهلكين.. عوامل حرصت "هواوي" على توافرها في هواتفها الرائدة، على سبيل المثال لا الحصر، هاتفا HUAWEI Mate X3 وHUAWEI P60 Pro.