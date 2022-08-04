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فيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها وتوقعات باستمرارها
"المدني" طالب الجميع بالحيطة والحذر واتباع الإرشادات أثناء الحالة المطرية
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها ، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت الأمطار مستمرة، جعلها أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها البلاد.
وتفصيلاً، تركزت غزارة الأمطار على الأجزاء الغربية والغربية الجنوبية من المدينة المنورة، فيما أطلقت الأرصاد عدة تنبيهات منها متقدمة على المدينة المنورة ومحافظاتها.
وما زالت الأمطار مستمرة على المدينة المنورة وبعض محافظاتها، وسط تحذيرات الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر وإتباع التعليمات والإرشادات أثناء هطول الأمطار.