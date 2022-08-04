فيديو.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة ومحافظاتها وتوقعات باستمرارها

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وبعض القرى والمراكز التابعة لها ، وسالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وما زالت الأمطار مستمرة، جعلها أمطار خير وبركة وعمَّ بنفعها البلاد.