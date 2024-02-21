من قلب تيماء.. فيلم قصير يوثق أمجاد يوم التأسيس

وتَطرق الفيلم، الذي أشرفت عليه بلدية محافظة تيماء، وبالتعاون مع متحف الفجر التراثي، إلى صخرة النصلة الشهيرة بتيماء، والتي اكتسبت شهرتها من انقسامها نصفين، ويبلغ طولها قرابة 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين المنفصلتين؛ مما جعلها واحدة من أهم المواقع السياحية في المحافظة.