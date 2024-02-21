من قلب تيماء.. فيلم قصير يوثق أمجاد يوم التأسيس
وثّق فيلم قصير حمل عنوان "يوم التأسيس"، أمجاد هذا اليوم، وتم تصويره في واحة هداج التي تحتضن بئر هداج، الذي يُعد أقدم بئر عرفه التاريخ بعد بئر زمزم.
وتَطرق الفيلم، الذي أشرفت عليه بلدية محافظة تيماء، وبالتعاون مع متحف الفجر التراثي، إلى صخرة النصلة الشهيرة بتيماء، والتي اكتسبت شهرتها من انقسامها نصفين، ويبلغ طولها قرابة 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين المنفصلتين؛ مما جعلها واحدة من أهم المواقع السياحية في المحافظة.
وركّز الفيلم على كافة عناصر يوم التأسيس؛ حيث حرص على توثيق النخيل والإبل، والخيل، وبيوت الطين، والملابس، ليجمع بين الهوية البصرية والعمرانية والصوتية لهذا اليوم.
ويجسّد الفيلم ملامح رؤية المملكة الطموحة 2030م، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما حرص الفيلم على أن تكون خاتمته بكلمة سمو ولي العهد: "نسعى لتحقيق تطلعات ملك عظيم، وشعب عظيم يسكن وطنًا عظيمًا اسمه المملكة العربية السعودية".