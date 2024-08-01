سيدة أعمال فرنسية تدشن "bonjour saudi" بالدرعية لعرض منتجات التراث السعودي

دفع الاهتمام والشغف بالتراث والثقافة السعودية سيدة الأعمال الفرنسية "سيسيليا" إلى تحويل منزل قديم في قلب منطقة سمحان في الدرعية إلى نافذة لعرض منتجات من التراث السعودي، وتقديم برامج حرفية تعليمية وتجارب ثقافية جديدة للسياح مستوحاة من ثقافة المكان.
ويحمل "bonjour Saudi" في تفاصيله، مبادرة تربط الزوار والسياح والمقيمين بالثقافة السعودية؛ حيث تعمل "سيسيليا" مع فريق يضم أكثر من 25 فنانًا وحرفيًّا ومرشدًا وطاهيًا سعوديًّا؛ لتقديم تجارب ثقافية تعكس الفن والمأكولات والحرف اليدوية والهندسة المعمارية النجدية.
وأوضحت "سيسيليا" أن حبها للتراث والحرف اليدوية هو الدافع الرئيس وراء هذا المشروع، وقالت: "لطالما كنت من أشدّ المعجبين بالتراث، وخاصة الحرف اليدوية، بصفتي مواطنة فرنسية أقدر بشدة التاريخ والتراث ما نشير إليه غالبًا باسم "الجدران القديمة"، مشيرة إلى أن انتقالها إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023م مكّنها من معرفة التقاليد والثقافات المحلية التي وصفتها بقولها: "مبهرة بشكل لا يصدق".
وبيّنت أن مشروعها يهدف إلى تقديم تجارب تعليمية وتفاعلية للزوار "هدفنا هو ربط الزوار بالأفراد المتحمسين الذين يمكنهم مشاركة ثقافتهم، ومن ثم يكون لهم تأثير إيجابي على السياحة الثقافية من خلال تقديم تجارب فريدة من نوعها".
ويقدم "bonjour Saudi" الكثير من الأنشطة؛ من بينها ورش صناعة السدو؛ حيث يمكن للمشاركين تعلم طريقة النسيج التقليدية تحت إشراف فريق سعودي مهني، فيما خصص يوم الخميس من كل أسبوع لتجربة الأكلات السعودية المعدة من طهاة سعوديين.
ومع مكانة الدرعية التاريخية وكوجهة سياحية ثقافية بارزة في المملكة، يوفر "bonjour Saudi" مساحة للفنانين والحرفيين السعوديين لعرض منتجاتهم، كما يوفر منصة للتفاعل الثقافي والتعلم؛ مما يعزز الفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة وخلق تجربة ثرية تجمع بين الماضي والحاضر في أحضان التاريخ ومكانة الدرعية كوجهة سياحية ثقافية بارزة في المملكة.