سيدة أعمال فرنسية تدشن "bonjour saudi" بالدرعية لعرض منتجات التراث السعودي

وأوضحت "سيسيليا" أن حبها للتراث والحرف اليدوية هو الدافع الرئيس وراء هذا المشروع، وقالت: "لطالما كنت من أشدّ المعجبين بالتراث، وخاصة الحرف اليدوية، بصفتي مواطنة فرنسية أقدر بشدة التاريخ والتراث ما نشير إليه غالبًا باسم "الجدران القديمة"، مشيرة إلى أن انتقالها إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023م مكّنها من معرفة التقاليد والثقافات المحلية التي وصفتها بقولها: "مبهرة بشكل لا يصدق".