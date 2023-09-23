"التجارة" تصدر "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج بموسم اليوم الوطني

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت "2241" ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و"436" ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و"2040" ترخيص تخفيضات للعروض الترويجية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.