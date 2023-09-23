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"التجارة" تصدر "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج بموسم اليوم الوطني

أبرزها المواد الغذائية والإلكترونات والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية والعطور والملابس
"التجارة" تصدر "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج بموسم اليوم الوطني

أصدرت وزارةُ التجارة خلال 4 أيام "4717" ترخيص تخفيضات شملت 37 مليون منتج في موسم اليوم الوطني.

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت "2241" ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و"436" ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و"2040" ترخيص تخفيضات للعروض الترويجية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

ووفق إنفوجرافيك نشرته الوزارة: فإن أبرز المنتجات المخفضة كانت الموادّ الغذائية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والهواتف الذكية والعطور، والملابس.

ولفتت الوزارة إلى أن موسم التخفيضات يمتدّ حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتصدر التراخيص إلكترونيًّا عبر الرابط .

وزارة التجارة
اليوم الوطني 93

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