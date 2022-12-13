استمرار فُرص الأمطار جنوب غرب المملكة الثلاثاء وتشمل مناطق جديدة نهاية الأسبوع

يُشير آخر الخرائط الجوية المُطورة من "طقس العرب" داخلياً، إلى أنه يُتوقع تجدُّد نشاط السُّحب الرُكامية على جنوب غرب المملكة يوم الثلاثاء، مُتمثلة بأجزاءٍ من مُرتفعات وتهامة جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بحدوث الرعد أحياناً وتؤدي إلى جريان الأودية والشِعاب في بعض المناطق.
وتُشير الخرائط ذاتها إلى استمرار الطقس لطيف الحرارة ومُستقراً في باقي مناطق المملكة نهار الثلاثاء، مع ظهور كميات من السُّحب على ارتفاعات مُتوسطة شمال المملكة التي قد يتخللها هطول زخاتٍ مُتفرقة من المطر في مناطق محدودة، بإذن الله.. في حين تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ليلاً وباردة شمال المملكة.
وتتزايد المؤشرات، على تأثر أجزاءٍ مُختلفة من شمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً والقصيم بأحوال جوية غير مُستقرة مع نهاية الأسبوع الحالي، ناتجة عن تلاقي امتدادٍ لمُنخفض البحر الأحمر وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، إضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق للرطوبة في طبقات الجو المُختلفة، بحيث تتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ من الأمطار في المناطق المذكورة آنفاً؛ قد تُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً.