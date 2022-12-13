استمرار فُرص الأمطار جنوب غرب المملكة الثلاثاء وتشمل مناطق جديدة نهاية الأسبوع

وتتزايد المؤشرات، على تأثر أجزاءٍ مُختلفة من شمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً والقصيم بأحوال جوية غير مُستقرة مع نهاية الأسبوع الحالي، ناتجة عن تلاقي امتدادٍ لمُنخفض البحر الأحمر وكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، إضافة إلى أن هذا التلاقي يتصادف مع تدفق للرطوبة في طبقات الجو المُختلفة، بحيث تتهيّأ الفرصة لهطول زخاتٍ من الأمطار في المناطق المذكورة آنفاً؛ قد تُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحياناً.