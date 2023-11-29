"تقني مكة" تضم 6273 متدربًا ومتدربةً بالفصل التدريبي الثلثي الثاني

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني: إن القبول اعتمد على الطاقة الاستيعابية والخطة التدريبية للمنشآت التي تضم على مقاعدها التدريبية حاليًا 37862 متدربًا ومتدربةً.