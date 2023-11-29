"تقني مكة" تضم 6273 متدربًا ومتدربةً بالفصل التدريبي الثلثي الثاني

اعتمدت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، قبول 6273 متدربًا ومتدربة، للانضمام بالفصل التدريبي الثلثي الثاني.
ويستمر الفصل التدريبي، حتى الثاني من شعبان المقبل، في 23 منشأة تدريبية، تمثل الكليات التقنية للبنين والبنات وفروعها وكليات الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد الصناعية بالسجون.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني: إن القبول اعتمد على الطاقة الاستيعابية والخطة التدريبية للمنشآت التي تضم على مقاعدها التدريبية حاليًا 37862 متدربًا ومتدربةً.
وهنّأ "القرني" المقبولين والمقبولات في الفصل التدريبي الثلثي الثاني، والذي كان فرصة تدريبية لمن لم يحالفه القبول في الفصول الماضية.
وكشف أن المتدربين المقبولين من الجنسين تمت تهيئتهم من خلال اللقاءات التعريفية وبرامج التهيئة المهنية، ومن ثم توجيههم لتخصصاتهم لمواصلة تدريبهم.