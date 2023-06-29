4.56 آلاف تيرابايت.. حجم استهلاك البيانات في مكة والمشاعر في يوم العيد

وبيّنت في إحصاءاتها اليومية أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 220 ميجابت/ثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل33 ميجابت/ثانية، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات خلال يوم عيد الأضحى المبارك جاءت على النحو التالي: (تيك توك، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام).