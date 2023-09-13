"الفضلي" يوقّع اتفاقية مشروع "خطوط أنابيب نقل المياه الرايس - رابغ"

وقال "القريشي": إن المشروع تم طرحه على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية BOOT، وتنافست عليه (31) شركة من بينها (14) شركة سعودية، وقد وقع الاختيار على تحالف يجمع بين شركتي "الخريّف" السعودية لتقنية المياه والطاقة، و"كوبرا" الإسبانية، مبينًا أن تشغيل المشروع سيبدأ في الربع الثاني من عام 2026م.