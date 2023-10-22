150 ألفاً مبيعات "مهرجان الخضار" بالدلم

يشار إلى أن محافظة الدلم تعتبر أكبر محافظات المملكة في إنتاج الخضار، حيث تضم أكثر من 2000 مزرعة، كما تضم ما يقارب 30 ألف بيت محمي، وهو ما أعطاها التميز في إنتاج الخضار بشكل وافر.