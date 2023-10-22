150 ألفاً مبيعات "مهرجان الخضار" بالدلم

سجّل مهرجان الخضار الثاني في الدلم والذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة خلال الفترة من 18 – 21 أكتوبر بمشاركة أكثر من 50 مزارعاً وشركة زراعية مبيعات تجاوزت 150 ألف ريال.
واختتمت أمس فعاليات المهرجان الذي استمر لـ4 أيام وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين سجلوا حضوراً فاق 13 ألف زائر طوال أيام المهرجان، وشهد خلاله مشاركة أكثر من 100 شاب وشابة سعودية شاركوا في فرق التنظيم وأركان الشركات الزراعية والأسر المنتجة وفعاليات المسرح التي قدم خلالها القائمون على المهرجان أكثر من 200 هدية للزوار.
ويأتي تنظيم المهرجان في محافظة الدلم للعام الثاني لما تتمتع به المحافظة من ميزة تنافسية في القطاع الزراعي بشكل عام وإنتاج الخضار بشكل خاص؛ بهدف التسويق للمنتجات الزراعية وتشجيع المزارعين على زيادة الكفاءة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي.
يشار إلى أن محافظة الدلم تعتبر أكبر محافظات المملكة في إنتاج الخضار، حيث تضم أكثر من 2000 مزرعة، كما تضم ما يقارب 30 ألف بيت محمي، وهو ما أعطاها التميز في إنتاج الخضار بشكل وافر.