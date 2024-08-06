"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان ونجران والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص والكامل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر وينبع النخل والعيص والمدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ21 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.