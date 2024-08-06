"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا غزيرة على الليث والقنفذة وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وأمطارًا خفيفة على خليص والكامل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الأربعاء.