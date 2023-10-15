الأدنى منذ فبراير 2022.. ماذا يدل انخفاض معدل التضخم بالمملكة في سبتمبر إلى 1,7%؟

واللافت في بيانات الهيئة أيضاً، أن تراجع معدل التضخم في المملكة خلال شهر سبتمبر، كان للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفض معدل التضخم في شهر أغسطس إلى 2% من مستوى 2,3% في يوليو، بعدما كان 2,7% في يونيو، مسجلاً انخفاضاً عن معدل التضخم في مايو الذي بلغ فيه 2,8%، كما أن انخفاض معدل التضخم في سبتمبر يمثل أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2022.