المملكة تنجح في بناء أسس رقمية متينة لبناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر على مستوى دول مجموعة العشرين

وتواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تطوير وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وتجني ثمار ذلك يومًا تلو الآخر، حيث حققت، أخيرًا، أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، واستطاعت على صعيدَي تنمية المهارات الرقمية وتمكين مشاركة المرأة، المضي أشواطًا بعيدة في هاتين الرحلتين وصولًا لتمكنها من تحقيق نمو على صعيد الوظائف التقنية والرقمية فاق التوقعات، إذِ استطاعت الوصول بعدد الوظائف إلى 318 ألف وظيفة كأكبر تكتل رقمي للقدرات الرقمية في المنطقة، كما تجاوزت نسبة تمكين المرأة في القطاع 30.5%، مستطيعةً بذلك تجاوز المتوسط الأوروبي ومجموعة العشرين، إضافة إلى وادي السليكون، وأسهم إنشاء الأكاديمية السعودية الرقمية في صقل مهارات أبناء وبنات الوطن الرقمية، وتنمية قدراتهم، وتسخير مردوداتهم في دفع عمليتَي التحول الرقمي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.