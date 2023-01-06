خطب الجمعة بالمملكة تتوحّد على التحذير من المخدرات.. ووجوب الإبلاغ عن مروّجيها

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ أن تسلّم مهامها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقوم بدور مميز في تفعيل دور منابر الجمعة التوعوية والدعوية حتى تكون سنداً للقطاعات الأمنية في الدفاع عن كل ما يشكل خطراً على أبناء وبنات المجتمع من المواطنين والمقيمين سواء من الأفكار الضالة والمنحرفة ومَن يدعو لها، أو المواد المخدرة ومَن يروج لها، أو أي عملٍ يُلحق الضرر بالمجتمع وذلك تحقيقاً لرسالة المسجد السامية، وتجسيداً للجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في جميع برامجها.