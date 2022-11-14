آسيا تشغل 6 مقاعد .. كيف تنقسم دول مجموعة الـ20 جغرافيًا بحسب موقعها في القارات الخمس؟

ولتحديد رئيس اجتماع قادة مجموعة العشرين لسنة معينة، يُعيّن جميع الأعضاء، باستثناء الاتحاد الأوروبي، في واحدة من خمس مجموعات مختلفة، مع مجموعة واحدة تضم أربعة أعضاء، بينما تضم المجموعة الأخرى ثلاثة أعضاء، وتُوضع الدول من المنطقة نفسها في المجموعة نفسها، باستثناء المجموعة 1 والمجموعة 2، وتكون جميع الدول داخل المجموعة مؤهلة لتولي رئاسة مجموعة العشرين عندما يحين دور مجموعتها، لذلك تحتاج الدول داخل المجموعة ذات الصلة إلى التفاوض فيما بينها لاختيار الرئيس المقبل.