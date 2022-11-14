آسيا تشغل 6 مقاعد .. كيف تنقسم دول مجموعة الـ20 جغرافيًا بحسب موقعها في القارات الخمس؟

تجتمع الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الأسرع نموًا بشكل دوري كل عام، تحت مظلة "مجموعة العشرين" التي يشكل أعضاؤها أكثر من 80 % من إجمالي الناتج العالمي و75 % من التجارة الدولية، فيما تمثل دول مجموعة العشرين مجتمعة، 62 % من التعداد السكاني العالمي.
وتلعب المجموعة دورًا إستراتيجيًا في النمو الاقتصادي العالمي، وتناقش خلال القمة السنوية التي تعقدها الواقع الاقتصادي العالمي وسبل تطوير البيئة الاقتصادية العالمية ومعالجة المشكلات الدولية، فضلاً عن بحث خطط ومسارات تمكين الموارد البشرية والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.
وبعد تأسيسها عام 1999، رُفع التمثيل الرسمي في المجموعة إلى رؤساء الدول والحكومات عام 2008، بعد أن اقتصر في البداية على وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.
ويعتمد الهيكل التنظيمي للمجموعة على عدة معايير تراعي الجغرافيا والانتماءات الدولية لأعضائها، وتقسم أنظمتها إلى نظام فيدرالي واحد و16 جمهورية، إضافة إلى 3 ممالك، ويتوزع أعضاؤها على 3 دول من "النافتا" ودولتين من السوق المشتركة و4 دول من الاتحاد الأوروبي و3 أخرى من منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتنقسم الدول العشرون جغرافيًا بحسب موقعها في القارات الخمس على النحو التالي: تشغل القارة الآسيوية 6 مقاعد في المجموعة، تمثلها المملكة العربية السعودية والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، فيما تشغل القارة الأوروبية أربعة مقاعد لبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وتشغل الأرجنتين والبرازيل مقاعد أمريكا الجنوبية، وكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ممثلة لأمريكا الشمالية، وتمثل أستراليا قارتها في المجموعة.
ولتحديد رئيس اجتماع قادة مجموعة العشرين لسنة معينة، يُعيّن جميع الأعضاء، باستثناء الاتحاد الأوروبي، في واحدة من خمس مجموعات مختلفة، مع مجموعة واحدة تضم أربعة أعضاء، بينما تضم المجموعة الأخرى ثلاثة أعضاء، وتُوضع الدول من المنطقة نفسها في المجموعة نفسها، باستثناء المجموعة 1 والمجموعة 2، وتكون جميع الدول داخل المجموعة مؤهلة لتولي رئاسة مجموعة العشرين عندما يحين دور مجموعتها، لذلك تحتاج الدول داخل المجموعة ذات الصلة إلى التفاوض فيما بينها لاختيار الرئيس المقبل.
وفي كل عام تتولى دولة مختلفة من دول مجموعة العشرين الرئاسة ابتداءً من 1 ديسمبر حتى 30 نوفمبر، وكان قد اعتمد هذا النظام منذ عام 2010، عندما تولت كوريا الجنوبية المدرجة في المجموعة الخامسة، رئاسة مجموعة العشرين.
وستعقد قمة المجموعة للعام الحالي في جزيرة بالي الإندونيسية برئاسة إندونيسيا، وتواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة ومعقدة، مع تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا على تخوم الاتحاد الأوروبي، وما يمثله من تهديده للأمن والاقتصاد العالميين.