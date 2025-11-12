تجمع المدينة الصحي يختتم مشاركته في "الحج والعمرة 2025" بمبادرتين طبيتين ذكيتين

اختتم تجمع المدينة المنورة الصحي مشاركته الفاعلة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025، الذي أقيم في مدينة جدة على مدى أربعة أيام، ضمن جناح شركة الصحة القابضة، حيث استعرض خلال مشاركته أبرز إنجازاته في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة لضيوف الرحمن، عبر مبادرة الكبسولتين الطبيتين الذكيتين "طابة" و"طِبابا".