تجمع المدينة الصحي يختتم مشاركته في "الحج والعمرة 2025" بمبادرتين طبيتين ذكيتين

اختتم تجمع المدينة المنورة الصحي مشاركته الفاعلة في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة 2025، الذي أقيم في مدينة جدة على مدى أربعة أيام، ضمن جناح شركة الصحة القابضة، حيث استعرض خلال مشاركته أبرز إنجازاته في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدّمة لضيوف الرحمن، عبر مبادرة الكبسولتين الطبيتين الذكيتين "طابة" و"طِبابا".
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود التجمع لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تقديم حلول طبية ذكية تسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية خلال موسم الحج، وتُسهل وصول الحجاج إلى الاستشارات والرعاية الطبية بطرق مبتكرة وآمنة.
وأكد تجمع المدينة الصحي أن هذه المشاركة تُعد امتدادًا لجهوده في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الرعاية الصحية الذكية، موضحًا أن مبادرتي "طابة" و"طِبابا" تُجسدان نقلة نوعية في توظيف التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بتجربتهم الصحية خلال موسم الحج.