اشتداد نشاط الرياح مع هبات تصل إلى 60 كم/الساعة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها جدة

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن يشتد نشاط الرياح الشمالية الغربية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة نهار يوم الأربعاء، مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 60 كم/الساعة في المناطق المكشوفة، ويشمل ذلك أنحاء عِدّة من مكة المكرمة بما فيها جدة والجموم ورابغ والعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى المدينة المنورة بما فيها ينبع والرايس.
ويُنبه المُختصون في مركز طقس العرب من الظواهر الجوية المرافقة لهذا النشاط في سرعة الرياح، والذي يتضمن إثارة لبعض الأتربة والغبار لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مع احتمالية تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى ارتفاع للأمواج.
ويأتي السبب العلمي وراء نشاط الرياح الشمالية الغربية على الشريط الغربي للمملكة السعودية، نتيجة سيطرة كتلة هوائية معتدلة الحرارة على شرقي البحر الأبيض المُتوسط، ويرافقها مرتفع جوي سطحي في تلك المناطق، بالتزامن مع استمرار تعمق المنخفضات السطحية الحرارية فوق المملكة، ويؤدي ذلك إلى فارق في الضغط الجوي وبالتالي نشاط في الرياح السطحية.