اشتداد نشاط الرياح مع هبات تصل إلى 60 كم/الساعة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها جدة

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن يشتد نشاط الرياح الشمالية الغربية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة نهار يوم الأربعاء، مع هبات قوية أحياناً تصل إلى 60 كم/الساعة في المناطق المكشوفة، ويشمل ذلك أنحاء عِدّة من مكة المكرمة بما فيها جدة والجموم ورابغ والعاصمة المقدسة، بالإضافة إلى المدينة المنورة بما فيها ينبع والرايس.