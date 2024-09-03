ناقلة البحري "أمجاد" – بلاغ عن نشاط جوي غير مبرر

في رد على التقارير الصادرة والمتعلقة بحادثة تعرضت لها ناقلة النفط "أمجاد" (IMO: 9779800) التابعة لشركة البحري يوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، في حوالي الساعة 06:27 بالتوقيت العالمي، نؤكد أن الناقلة "أمجاد" كانت تعبر شمالاً في البحر الأحمر بالقرب من ناقلة أخرى كانت قد تعرضت لهجوم. ونؤكد بشكل قاطع أن الناقلة "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تتعرض لأي أضرار أو إصابات. الناقلة تعمل بكامل طاقتها وتواصل رحلتها نحو وجهتها النهائية المخطط لها دون أي انقطاع.