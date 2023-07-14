"الفضلي" يُكرّم 13 شركة دواجن وطنية لنيلها علامة الجودة "سعودي قاب"

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد بن رشيد البلوي، أهمية قطاع الدواجن في استقرار أسواق الأغذية المحلية، من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن أحد أهم أهداف اللجنة هو المساهمة في رفع جودة وسلامة الغذاء، ما يعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، من خلال حصولهم على منتج غذائي صحي وآمن، لذلك فقد سعت اللجنة على الدوام لحث منتجي الدواجن على أهمية الالتزام بالممارسات الجيدة، واستيفاء شروط الحصول على شهادة "سعودي قاب"، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي للقطاع، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.