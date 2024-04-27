تطرق أبواب العاصمة.. "موجة غبارية" تلفّ المناطق ترافقها "ماطرة" والسيول واردة

ويُتوقّع خلال الساعات القادمة أن يتّسع نطاق السحب الركامية الرعدية ليشمل أجزاء عِدّة من غرب نجران ومُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تطال بعض أجزاء منطقة تبوك، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَديات؛ ممّا يؤدّي إلى جريانٍ للأودية والشِّعاب، ورُبما تشكل السيول في بعض المناطق.