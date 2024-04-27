تطرق أبواب العاصمة.. "موجة غبارية" تلفّ المناطق ترافقها "ماطرة" والسيول واردة

ترصد آخرُ صور الأقمار الاصطناعية تشكُّلَ موجة من الغبار تؤثر حاليًّا على وادي الدواسر وعُموم الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض؛ حيث تعمل على تدنّي مدى الرؤية الأفقية بشكل لافت، وسط توقُّعات بوصول الغبار نحو العاصمة الرياض خلال الساعات القادمة.
كما تُظهر صورُ الأقمار الإصطناعية تأثُّرَ الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة والطائف في هذه الأثناء بسحب ركامية رعدية، تعمل على تساقط زخات من الأمطار مُتفاوتة الغزيرة.
ويُتوقّع خلال الساعات القادمة أن يتّسع نطاق السحب الركامية الرعدية ليشمل أجزاء عِدّة من غرب نجران ومُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد تطال بعض أجزاء منطقة تبوك، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا وتساقط البَرَديات؛ ممّا يؤدّي إلى جريانٍ للأودية والشِّعاب، ورُبما تشكل السيول في بعض المناطق.
كما لا يُستبعد، وفق موقع "طقس العرب"، أن تمتدّ بعض السُّحب الماطرة لأجزاء من المُحافظات الغربية لمنطقة الرياض إداريًّا، وأجزاء بمنطقتَي القصيم وحائل، خاصة الأجزاء الجنوبية والغربية.
وتنشط الرياح بشكل مُفاجئ مع مُرور السُّحب الرعدية، وتكون قوية السرعة وتؤدّي إلى حدوث موجات غبارية مؤقّتة، خاصة في أجزاء من المنطقة الوسطى.