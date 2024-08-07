"الصناعة" تطرح 7 رخص كشف تعدينية للمنافسة على مساحة تقارب 1000 كم

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل "وادي دوش" بمنطقة عسير، الواقع على مساحة تتجاوز 157 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع "شعيب مرقان" بمنطقة الرياض، على مساحة تتخطّى 92 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع "وادي الجونة" بمنطقة عسير، على مساحة تتجاوز 425 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "حزم شباط" بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 93 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب، وأخيرًا موقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، بمساحة تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب الذهب.