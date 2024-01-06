شاهد.. لوحة جمالية للنباتات البرية تُزَين غابة جدر وخيرة بالباحة

نشر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مجموعة من الصور لغابة جدر وخيرة بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة، وكأنها تبدو كلوحة جمالية مرسومة بإتقان.
وتتنوع في الغابة النباتات البرية المحلية بين العرعر والشث والزيتون البري (العتم)، بأكثر من 390 هكتارًا من المساحات الخضراء.
وتُعَد غابة "خيرة" من أهم المواقع السياحية وأبرزها، ووجهة يقصدها الزائرون من أبناء منطقة الباحة وغيرها من مناطق المملكة على مدار العام.
وتقع الغابة في محافظة بني حسن المتربعة على أعالي جبال السراة، لينحدر شلالها راسمًا لوحة من الجمال الطبيعي ممتدًا إلى باطن الوادي.
الأمطار كثيفة الهطول في فصل الشتاء والربيع على منحدراتها وسفوحها؛ يُكسبانها ثروة فطرية ونباتية.
وتحوي الغابة حديقة الشلال التي تقع على مساحة 22 ألف متر مربع، ومسطحات خضراء بمساحة 7 آلاف متر مربع، كما تحتوي على 9 جلسات، إضافة إلى شلال وبحيرتين مائيتين، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، وممرًا بطول 800 متر طولي، ومصلى للرجال والنساء، وعدد 50 موقف سيارة.