6 توجهات رئيسية في استراتيجية جامعة الملك خالد 2030

أوضحت مدير إدارة الاستراتيجية بجامعة الملك خالد، الدكتورة تهاني مصلح الميلبي، أن إطلاق استراتيجية الجامعة 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير يُعدُّ مرحلة تحوُّل في تاريخ الجامعة، وذلك في ضوء ما تحظى به من دعم كبير من أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومتابعة حثيثة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
واستعرضت "الميلبي" التوجهات الاستراتيجية الستة للجامعة في استراتيجية 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير "قمم وشيم"، مؤكدة أن الجامعة في مجال التعليم والتعلم ستقدم برامج نوعية، تُنمي المهارات، وتواكب المستجدات، وتُفعّل الشراكات المحلية والدولية، مع التركيز على تخصصات الاستشفاء، والسياحة والضيافة، والثقافة والفنون والتراث، والبيئة والزراعة، والأمن والسلامة.. وفي مجال الحياة الجامعية تسعى الجامعة من خلال استراتيجيتها 2030 إلى توفير بيئة جامعية جاذبة، تعزز جودة الحياة.
وتؤكد "الميلبي" تركيز الاستراتيجية على البحث والابتكار من خلال أولويات بحثية عدة، محددة في مجالات علوم الصحة والحياة والبيئة والزراعة والمواد المتقدمة، تتواءم مع الاحتياجات المجتمعية واقتصاديات المستقبل. كما تسعى الجامعة إلى استدامة الإيرادات وتعزيزها، من خلال سعي الجامعة إلى أن تكون مركز جذب للدراسة والفعاليات والاستثمار المبني على الممكنات، والمحقق للإيرادات.
وأوضحت أن الجامعة أخذت في الاعتبار تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية من خلال العمل على تحقيق تشاركية عالية في تسخير إمكانات الجامعة ومرافقها لخدمة المجتمع، ودعم التطوع.
وفي مجال التميز المؤسسي أوضحت "الميلبي" أن الجامعة عملت على هيكل تنظيمي مرن، يُبنى على كفاءة الإنفاق والتشغيل، ويحقق التميز في الجوانب الأكاديمية والتقنية والبحث والابتكار.