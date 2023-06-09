6 توجهات رئيسية في استراتيجية جامعة الملك خالد 2030

أوضحت مدير إدارة الاستراتيجية بجامعة الملك خالد، الدكتورة تهاني مصلح الميلبي، أن إطلاق استراتيجية الجامعة 2030 المتوائمة مع استراتيجية تطوير منطقة عسير يُعدُّ مرحلة تحوُّل في تاريخ الجامعة، وذلك في ضوء ما تحظى به من دعم كبير من أمير عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ومن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومتابعة حثيثة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.