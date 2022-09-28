فريق طبي بمستشفى الملك سلمان ينقذ مولوداً من تشقق العمود الفقري

تمكّن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك سلمان، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ طفل حديث الولادة، يبلغ من العمر تسعة أيام كان يعاني من مرض تشقق العمود الفقري.
وقال قائد الفريق الجراحي استشاري مخ وأعصاب الأطفال د. أحمد الجشي: الطفل كان يعاني من تشوّه خلقي نادر بالعمود الفقري برز من خلاله جزء من الحبل الشوكي، وخضع لعملية جراحية استغرقت ساعتين متواصلتين.
وأشار إلى نجاح التدخل في إصلاح التشقق وإغلاق فتحة الظهر، موضحًا أن حالة الطفل حالياً مستقرة، وأنه في تحسّن مستمر.
وأضاف "الجشي": تشقق العمود الفقري (أو السنسنة المشقوقة) هي حالة صحية يتوقف فيها النخاع الشوكي عن النمو بصورة طبيعية، مما قد يؤدي إلى حدوث تشققات داخله، وعادةً ما يُعالج تشقق العمود الفقري لدى الأطفال بعد الولادة، لكن كلما تم علاج الحالة في مرحلة مبكرة كانت النتائج أفضل بالنسبة لحالة الطفل الصحية وحركته على المدى البعيد.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك سلمان يعدّ من منشآت تجمع الرياض الصحي الأول المتخصصة والمتقدمة بمختلف الجراحات، بوجود كفاءات طبية وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج، إضافة إلى استحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.