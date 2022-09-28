فريق طبي بمستشفى الملك سلمان ينقذ مولوداً من تشقق العمود الفقري

وأضاف "الجشي": تشقق العمود الفقري (أو السنسنة المشقوقة) هي حالة صحية يتوقف فيها النخاع الشوكي عن النمو بصورة طبيعية، مما قد يؤدي إلى حدوث تشققات داخله، وعادةً ما يُعالج تشقق العمود الفقري لدى الأطفال بعد الولادة، لكن كلما تم علاج الحالة في مرحلة مبكرة كانت النتائج أفضل بالنسبة لحالة الطفل الصحية وحركته على المدى البعيد.