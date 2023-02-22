ابتهاجًا وفرحًا.. "5000" بالون تعتلي سماء "فيفاء" في يوم التأسيس

وأوضح لـ"سبق" مدير الخدمات بالبلدية علي بن موسى الفيفي، وهو صاحب الفكرة، أن هذا العمل كان فريدًا، وجاء بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية محمد بن حسن الشريف".