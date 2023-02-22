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ابتهاجًا وفرحًا.. "5000" بالون تعتلي سماء "فيفاء" في يوم التأسيس
تحمل شعارات الاحتفاء بالذكرى وعَلَم السعودية وصور القيادة الرشيدة
أطلقت بلدية محافظة فيفاء 5000 بالون في سماء المحافظة، تحمل شعارات التأسيس، وعَلَم السعودية، وصور القيادة.
وأوضح لـ"سبق" مدير الخدمات بالبلدية علي بن موسى الفيفي، وهو صاحب الفكرة، أن هذا العمل كان فريدًا، وجاء بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس البلدية محمد بن حسن الشريف".
وأضاف "الفيفي" بأن إطلاق 5000 بالون يأتي ابتهاجًا وفرحًا واعتزازًا بالوطن، وبهذه المناسبة والذكرى الغالية لكل مواطن في هذا الوطن المعطاء".
وكانت بلدية محافظة فيفاء قد زينت الطرق والشوارع والميادين العامة بالإضاءات والأعلام واللوحات الإعلانية بهوية يوم التأسيس، فيما هيأت الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار بالتزامن مع إجازة يوم التأسيس.