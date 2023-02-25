العالمي يزيد الراجحي يستعدّ لخوض ثاني جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة

ويمتد الرالي المكون من خمسة مراحل ومرحلة تأهيلية على تضاريس أبو ظبي الصحراوية الصعبة، وسيمر الرالي عبر مسارات رملية مفتوحة وعلى الكثبان الرملية بنسبة 28% في صحراء الظفرة. وستنطلق المرحلة التأهيلية من مركز أدنوك للأعمال في أبو ظبي في الـ 26 من فبراير وسيتجه المتسابقون نحو صحراء الدهناء في مدينة الطنة لتنطلق أولى مراحل الرالي بمسافة 250 كيلومترا وصولاً الى منطقة ليوا التي تقع على مدخل ربع الخالي حيث ستقام فيها المرحلة الثانية (271كلم) والثالثة (272كلم) والرابعة (310كلم) وسيكون قصر السراب مخيم المبيت للمتنافسين في هذه الفترة وأما المرحلة الخامسة والأخيرة ستكون بمسافة (208كلم) وهي المرحلة التي يتوجه فيها المتنافسون للعودة الى أبوظبي لمنصة التتويج النهائية.