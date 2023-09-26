222 ألفاً بنهاية 2023.. ارتفاع مقلق في حالات كسور وهشاشة العظام في المملكة

وبحسب التقرير، يعجز 52% من الناجين من الكسور عن العودة إلى نشاطاتهم الحياتية السابقة ويحتاجون إلى مساعدة في المشي، بينما يحتاج 83% منهم إلى استخدام كرسي متحرّك، وتصل نسبة الوفيات في العام الذي يلي الكسر في الورك إلى 27%.