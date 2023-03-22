"أمانة القصيم" توقّع عقدين بـ232 مليون ريال لصيانة الطرق والنقل العام

وقّعت أمانةُ القصيم، ممثلة في أمينها م. محمد المجلي، أمس الثلاثاء؛ عقدَيْن بقيمة 232 مليون ريال، مع شركة "الرواف" للمقاولات، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"؛ لصيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة، ولتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة.
جاء ذلك برعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل.
وبلغت قيمة عقد صيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة مع شركة "الرواف"، أكثر من 117 مليون ريال، في حين بلغت قيمة عقد تشغيل النقل العام بالحافلات مع "سابتكو"؛ مبلغ 115 مليون ريال.
وقال أمين منطقة القصيم، م. محمد المجلي: إن المشروعين ضمن مشروعات تنموية تشهدها المنطقة، برعاية ودعم من أمير المنطقة، وهي من مشروعات الخير التي تدعمها قيادتنا الرشيدة، أعزّها الله.
وأضاف أنها تحمل بشرى خير للمنطقة وتنميتها المتسارعة، وفي إطار العمل على التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المدن السعودية على مستوى مختلف الخدمات.
وأشار إلى أن صيانة الطرق وتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة، تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات، بما ينعكس على المواطن والمقيم، وتحقيق معايير جودة الحياة ضمن برامج رؤية المملكة 2030.