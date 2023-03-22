"أمانة القصيم" توقّع عقدين بـ232 مليون ريال لصيانة الطرق والنقل العام

وقّعت أمانةُ القصيم، ممثلة في أمينها م. محمد المجلي، أمس الثلاثاء؛ عقدَيْن بقيمة 232 مليون ريال، مع شركة "الرواف" للمقاولات، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"؛ لصيانة الطرق الرئيسية لمدينة بريدة، ولتشغيل النقل العام بالحافلات في بريدة وعنيزة.