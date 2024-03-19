الشرقية.. "فرع الشؤون الإسلامية" ينفّذ 12309 جولات رقابية على المساجد بمناسبة شهر رمضان

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية -ممثلًا في إدارة المساجد- سلسلة من الجولات الرقابية على المساجد في المنطقة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وتم تنفيذ هذه الجولات بدءًا من الأول من شهر شعبان 1445هـ وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان، وبلغ عددها 12309 جولات.
وشملت الجولاتُ جميعَ المساجد والجوامع بالمنطقة؛ بما في ذلك المصليات النسائية، وتم تنفيذها من قِبَل مراقبي ومراقبات المساجد بالإدارات التابعة في جميع المحافظات، بمتابعة حثيثة من فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة؛ لضمان جاهزية المساجد والجوامع لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك؛ في إطار العناية والاهتمام ببيوت الله، ومتابعة الالتزام بتعليمات وتوجيهات الوزارة. وتسعى من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات للمصلين وضمان تقديم بيئة دينية مريحة لهم خلال هذا الشهر الفضيل.
وأوضح الفرع أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قِبَل مراقبي ومراقبات المساجد بجميع محافظات المنطقة، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات؛ بهدف ضمان استقبال المصلين بشكل مريح وآمن.