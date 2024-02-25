"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والرياض ونجران وعسير والشرقية.
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثار وخباش ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.