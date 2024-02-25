"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ثار وخباش ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.