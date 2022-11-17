"شرطة القصيم" تضبط مواطنين بحوزتهما 4 أسود داخل استراحة ببريدة

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للجهة المختصة، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.