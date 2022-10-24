السديس يدشّن مبادرة مشروع الغطاء النباتي بساحات المسجد الحرام

وبيّن أنه تمّ الانتهاء من دراسة المتطلبات كافة إنشائياً وتنفيذياً، مشيراً إلى أن المشروع شمل ثلاثة مواقع رئيسة مختلفة في طبيعتها تنوّعت ما بين: (الحوائط الخارجية الخرسانية، وموقع هوايات الساحة الجنوبية، وبعض من أعمدة الجسور)، وذلك للعمل على تفعيل مبادرة الغطاء النباتي بساحات المسجد الحرام، حيث استخدم نظام الزراعة الرأسية في الغطاء النباتي، الذي يعد من أحدث تقنيات الزراعة مع أخذ عدة اعتبارات في الجانب البيئي والتشغيلي والفني.