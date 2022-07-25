"كاشن" والبنك الأهلي السعودي يعززان أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التقنية المالية وتقنية المدفوعات

ونعليقاً على هذه الشراكة النوعية، صرح عمر الرماح الرئيس التنفيذي لشركة كاشن قائلا: "إننا سعداء لما توصلنا إليه اليوم في كاشن، وتماشيًا مع التطور التقني ورؤيتنا في تسهيل الأعمال فإن هذه الشراكة ستمكن الشركات من تشغيل ومتابعة أعمالهم وتسوياتهم البنكية بشكل فوري، كما تمكنهم من التكامل مع التشريعات والأنظمة الحكومية كوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يعكس جودة الأثر على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل كلي، ونفخر أن نكون عنصراً فاعلاً وممكناً في رحلة التحول الوطنية ضمن القطاع المالي عبر تقديم المنتجات المبتكرة في مجال التقنية المالية وأنظمة المعلومات".