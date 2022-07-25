"كاشن" والبنك الأهلي السعودي يعززان أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التقنية المالية وتقنية المدفوعات

وقّعت شركة كاشن لتقنية المعلومات وحلول المدفوعات الرقمية اتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي السعودي في مجال تقديم أفضل حلول الأعمال التقنية من خلال ربط أنظمة المبيعات وحلول المدفوعات والفوترة المقدمة من كاشن بجميع أجهزة نقاط البيع الحالية والمستقبلية التابعة للبنك الأهلي، والذي بدوره يخدم الشريحة الأكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل نقاط بيع البنك الأهلي ٢١٪ من إجمالي نقاط البيع في السوق السعودي.
تهدف هذه الشراكة إلى تقديم كافة الحلول المتكاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعملاء البنك الأهلي السعودي، وسوف تسهم في تسهيل إدارة العمليات التشغيلية المرتبطة بالانشطة التجارية، كاستقبال المدفوعات وإدارة المبيعات مع إجراء تسويات بنكية فورية، ورفع جودة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول متكاملة عن طريق منصة واحدة وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ ضمن برنامج تطوير القطاع المالي في رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٣٥٪ بالإضافة إلى التحول نحو المدفوعات الرقمية بنسبة ٨٠٪ بحلول ٢٠٣٠.
ونعليقاً على هذه الشراكة النوعية، صرح عمر الرماح الرئيس التنفيذي لشركة كاشن قائلا: "إننا سعداء لما توصلنا إليه اليوم في كاشن، وتماشيًا مع التطور التقني ورؤيتنا في تسهيل الأعمال فإن هذه الشراكة ستمكن الشركات من تشغيل ومتابعة أعمالهم وتسوياتهم البنكية بشكل فوري، كما تمكنهم من التكامل مع التشريعات والأنظمة الحكومية كوزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يعكس جودة الأثر على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل كلي، ونفخر أن نكون عنصراً فاعلاً وممكناً في رحلة التحول الوطنية ضمن القطاع المالي عبر تقديم المنتجات المبتكرة في مجال التقنية المالية وأنظمة المعلومات".
وفي سياق تقديم القيمة المضافة، قال الأستاذ عمر الرماح مضيفاً "تهدف كاشن -المنصة الواحدة لنقاط البيع وحلول المدفوعات- بهذه الشراكة مع البنك الأهلي السعودي إلى تقديم أحدث الأنظمة والحلول المبتكرة والتي ستحدث فارقَا لأصحاب الأعمال، من حيث السرعة والسهولة في إدارة أعمالهم ونحن سعداء بمشاركة خبراتنا التقنية والمعرفية والتي يستفيد منها حالياً أكثر من 10.000 منشأة تجارية ضمن أكثر من 30 قطاعاً وبقيمة عمليات تتجاوز 3 مليارات ريال سعودي حتى اللحظة".