انطلاق مبادرة "كات ووك" في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

واستهدفت المحمية إقامة الفعالية في أربعة مواقع بامتداد مساحة المحمية بين المناطق الإدارية الأربع، وهي موقق في حائل وطريف من الحدود الشمالية، وفي الجوف وادي المفرجية ووادي القليبة في تبوك، بالتعاون مع المجتمع المحلي في كل من تلك المناطق، بمشاركة من المجتمع المحلي من إمارات المناطق، والأمانات ومراكز الشرطة والمراكز الصحية في كل من حائل، تبوك، طريف والجوف وبالتعاون مع مستشفى موقق في حائل والأمن البيئي.