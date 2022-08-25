"فنون العمارة" تنظم لقاءً مفتوحًا مع الباحثين في القطاع

وتناول اللقاء أبرز الأهداف الاستراتيجية لهيئة فنون العمارة والتصميم التي تشتمل على عدة محاور رئيسة، منها: تطوير القطاع، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية المواهب، والحصول على التقدير العالمي، وتحقيق الاستدامة في القطاع، إلى جانب تشجيع مجتمع الابتكار من خلال تعزيز دور البحث في مجال العمارة والتصميم لتشكيل مستقبل القطاع، إضافة إلى التعاون مع الباحثين ومراكز الأبحاث، وتوثيق الأصالة في العمارة السعودية، كما تضمن عرضاً لاستراتيجية أبحاث قطاع العمارة والتصميم، حيث عملت الهيئة من خلالها على إنشاء منظومة بحثية تعاونية بهدف تطوير القطاع ونموه، ويتضمن تحليلاً معيارياً لأفضل الممارسات وجمع الرؤى من جميع الفئات المهتمة بالمجال.