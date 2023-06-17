"موهبة" لـ"سبق": المنافسات وسيلة رائعة لصقل شخصيات الطلبة الموهوبين

يذكر أن البرنامج التدريبي المكثف، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، للطلبة بواقع 8 ساعات يوميًا، وبمجموع يصل إلى 458 ساعة تدريبية لكل تخصص، ويتم بالتنسيق مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود في التدريب العملي، حيث يتم توزيع الطلبة على فترات، ويكون التدريب في التخصصات المستهدفة (الرياضيات- العلوم- الفيزياء- الأحياء- الكيمياء- المعلوماتية).