"موهبة" لـ"سبق": المنافسات وسيلة رائعة لصقل شخصيات الطلبة الموهوبين

زار وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان، بحضور أمين عام "موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، أمس الجمعة، طلبة "موهبة" المشاركين في المرحلة الثانية من التدريب المكثف، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، لاختيارهم كممثلين للمنتخبات السعودية العلمية للمنافسات العالمية في 6 مجالات؛ هي: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والعلوم والمعلوماتية.
واطلع الوزير البنيان على المراحل التدريبية والتأهيلية التي يمر بها الطلبة قبل خوض المنافسات الدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز الجانب العلمي لدى الطلبة، واستثمار المعرفة في مختلف نواحي الحياة، وذلك باعتبارها البناء الأساسي لصناعة المستقبل.
ولفت إلى الأدوار المميزة التي تؤديها مؤسسة "موهبة"؛ لدعم الموهوبين وصقل مهاراتهم، وإيجاد البرامج التدريبية التي تمكنهم من المنافسة على المستوى الدولي، مشيدًا بما يؤديه المدرب السعودي المؤهل؛ لتدريب هؤلاء النخب من أبناء وبنات المملكة، وفق أحدث الطرق التدريبية التي اكتسبها بالخبرة والتعليم.
وعلى هامش زيارة وزير التعليم، عقدت "موهبة" مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على التدريب المكثف.
وردًا على أسئلة "سبق" عن طبيعة المرحلة الثانية من التدريب المكثف التي تقام للطلبة في 6 مجالات علمية، أوضح الدكتور باسل السدحان نائب الأمين العام للمؤسسة لخدمات الموهوبين، بأن المنافسات والمسابقات التي يكون فيها قدر من الصعوبة والتحدي وسيلة رائعة لصقل شخصيات الطلبة الموهوبين، وتكسبهم ثقة في أنفسهم وقدراتهم وتنمية مهارات التفكير.
ودعا من خلال "سبق" الأسر والمعلمين ووسائل الإعلام والمجتمع لتحفيز وتشجيع الطلاب على المشاركة في مسابقات "موهبة" لزيادة نسبة المشاركة وتوسيع دائرة الاهتمام والإقبال على برامج وفعاليات المؤسسة.
من جانبه، أهاب مدير عام النشاط الطلابي في وزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود بوسائل الإعلام، تسليط الضوء على فعاليات مؤسسة "موهبة" وبرامجها ومسابقاتها والدورات التدريبية والملتقيات التي تقيمها للموهوبين والتي تعتبر بوابة للمشاركات الدولية، وكذلك إبراز إبداع الطلبة الموهوبين لإلهام بقية زملائهم من الطلاب والطالبات في كافة أنحاء المملكة، وبالتالي يزداد عدد الطلاب المشاركين في هذه المسابقات.
بدوره، نوه بدر المجرذي مدير إدارة المسابقات في مؤسسة "موهبة" في تصريحه لـ"سبق" بدور الإعلام خلال السنوات الثلاث الأخيرة في توعية المجتمع وإبراز أنشطة وفعاليات مؤسسة "موهبة"، والذي ساهم بزيادة إقبال الطلاب والطالبات من مختلف مدارس المملكة على الاشتراك في مسابقات وملتقيات "موهبة" وتضاعف الإعداد في كل برامج المؤسسة.
ولفت "المجرذي" إلى أن العلم يتطور والأجيال الجديدة ستكون أكثر قدرة مستقبلاً على تقديم علم جديد وأكثر صعوبة وتقدمًا، موضحاً أن الأولمبيادات العلمية الدولية تعد منصات لانطلاق علماء المستقبل.
وأشار إلى أن مستوى المسابقات يرتفع ويزداد صعوبة سنة بعد أخرى لتحفيز الطلبة الموهوبين وتحدي قدراتهم.
يذكر أن البرنامج التدريبي المكثف، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ويستغرق نحو 3 أشهر من التأهيل والتدريب المتواصل، للطلبة بواقع 8 ساعات يوميًا، وبمجموع يصل إلى 458 ساعة تدريبية لكل تخصص، ويتم بالتنسيق مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود في التدريب العملي، حيث يتم توزيع الطلبة على فترات، ويكون التدريب في التخصصات المستهدفة (الرياضيات- العلوم- الفيزياء- الأحياء- الكيمياء- المعلوماتية).
ويتنافس 186 موهوباً وموهوبة خلال المرحلة الثانية من التدريب المكثف في إطار الاستعداد لمشاركات المنتخبات السعودية في المسابقات العلمية الدولية المقبلة، لاختيارهم كممثلين للمنتخبات السعودية العلمية للمنافسات العالمية.
ويُعد برنامج التدريب المكثف، الذي ينفذ على مرحلتين، بدأت في 2/ 2/ 2023 وتستمر حتى 23/ 8/ 2023، أكبر ملتقى تدريبي لطلبة الأولمبيادات الدولية، يخضع فيه الطلبة لتدريبات وتأهيل عالٍ بشراكة مع عدد من الجهات، في مقدمتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ويتضمن العديد من المستويات التدريبية النظرية والعملية، ويتخلله العديد من الاختبارات التشخيصية والاختبارات الخاصة.